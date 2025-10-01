Обновленная банкнота: Центробанк готовится перевыпустить 500-рублевую купюру

Эфирная новость 25 0

Стартовало голосование за символы, которые будут изображены на деньгах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Центробанк готовится перевыпустить 500-рублевую купюру

Каждый россиянин сможет поучаствовать в выборе дизайна обновленной купюры в 500 рублей. Онлайн-голосование откроется 1 октября на сайте Центробанка.

Для лицевой стороны нужно определиться с одним из шести символов Пятигорска, среди которых гора Машук, Лермонтовская галерея, скульптура орла на горячей горе или Академическая галерея. Для оборотной стороны предложены 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа. Это Эльбрус, знаменитая Дербентская крепость и Чиркейская ГЭС в Дагестане, а также два башенных комплекса в Ингушетии - Вовнушки и Эрзи. Есть также современные небоскребы, это Грозный-сити.

Итоги голосования подведут через две недели, а обновленная 500-рублевая банкнота появится в обороте через год.

