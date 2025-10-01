Контрабанду челюстей тигра и лап медведей пресекли в Приморье

В Приморье таможенники пресекли контрабанду ценных частей краснокнижных животных. Иностранцу не дали вывезти в Китай челюсть амурского тигра и десять медвежьих лап. Все это подозреваемый заморозил и пытался провезти в своем грузовике.

Со слов 55-летнего контрабандиста, товар он приобрел у незнакомца. Об ограничениях при пересечении границы знал, поэтому намеренно спрятал товар. Теперь иностранцу грозит пятилетний срок и штраф в миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что В Египте украли и переплавили браслет фараона возрастом 3000 лет.

По данным правоохранительных органов, браслет исчез из лаборатории реставрации Египетского музея в Каире. Следствие считает, что сотрудница музея достала ценность из сейфа и продала знакомому ювелиру всего за 2750 фунтов стерлингов (311 тысяч рублей). Позже изделие перепродали литейщику, который переплавил древнюю реликвию вместе с другими украшениями.

Артефакт датируется приблизительно 1000 годом до н. э. и представлял собой золотую ленту, украшенную шариками из лазурита — редкого и высоко ценившегося в Древнем Египте камня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.