Контрабанду челюстей тигра и лап медведей пресекли в Приморье

Части краснокнижных животных были переданы на экспертизу.

В Приморье таможенники пресекли контрабанду ценных частей краснокнижных животных. Иностранцу не дали вывезти в Китай челюсть амурского тигра и десять медвежьих лап. Все это подозреваемый заморозил и пытался провезти в своем грузовике.

Со слов 55-летнего контрабандиста, товар он приобрел у незнакомца. Об ограничениях при пересечении границы знал, поэтому намеренно спрятал товар. Теперь иностранцу грозит пятилетний срок и штраф в миллион рублей.

