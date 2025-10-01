Не узнать: Памела Андерсон кардинально сменила имидж
Тренд на натуральность добрался и до актрисы.
Фото, видео: 5-tv.ru
Памела Андерсон покрасила волосы в рыжий цвет
Памела Андерсон кардинально сменила имидж. Свою узнаваемую прическу актриса оставила в прошлом. Теперь у нее рыжий цвет волос и короткая стрижка с рваной челкой.
В новом образе звезда появилась на Неделе моды в Париже. Недавно Андерсон отказалась и от макияжа. Как пишет Daily Mail, сейчас актриса выбирает минимализм и естественность.
