Не узнать: Памела Андерсон кардинально сменила имидж

Памела Андерсон покрасила волосы в рыжий цвет

Памела Андерсон кардинально сменила имидж. Свою узнаваемую прическу актриса оставила в прошлом. Теперь у нее рыжий цвет волос и короткая стрижка с рваной челкой.

В новом образе звезда появилась на Неделе моды в Париже. Недавно Андерсон отказалась и от макияжа. Как пишет Daily Mail, сейчас актриса выбирает минимализм и естественность.

