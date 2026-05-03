Без селфи и чеснока: жесткие правила Met Gala 2026

Лилия Килячкова
Знаменитостям придется столкнуться с беспрецедентными запретами ради участия в главном модном событии.

Какие правила действуют для гостей Мет Гала 2026

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Daily Mirror: на Met Gala 2026 из меню исключили петрушку и чеснок

Организаторы ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке установили список строгих и необычных правил, которые обязаны соблюдать все приглашенные звезды. Об этом сообщает Daily Mirror.

Контроль за проведением мероприятия осуществляет бессменный куратор и легенда индустрии моды Анна Винтур. В текущем году темой бала выбрана концепция «Искусство костюма». По традиции событие пройдет в первый понедельник мая.

Гостям модного праздника выставили жесткие требования, начиная от запрета на использование мобильных телефонов и заканчивая специфическим меню. Согласно регламенту, вход на мероприятие осуществляется исключительно по персональным приглашениям, а стоимость билета в этом году достигла внушительных 100 тысяч долларов.

Каждый наряд должен пройти личное одобрение Анны Винтур. Внутри музея категорически запрещено курить, делать селфи и вести трансляции в социальных сетях, так как организаторы стремятся сохранить атмосферу эксклюзивности и традиционности. Примечательно, что на бал не допускаются лица моложе 18 лет, а гостям строго запрещено касаться любых произведений искусства под угрозой пожизненного бана на будущие мероприятия.

Кроме того, на балу строгая система рассадки, из-за которой пары и супруги никогда не сидят вместе за одним столом. Особое внимание уделяется банкету. Из меню полностью исключены петрушка, лук и чеснок, чтобы избежать неприятного запаха изо рта или застревания зелени в зубах. Также под запретом находятся любые «грязные» закуски, которые могут испортить дорогостоящие кутюрные наряды.

Модные фанаты активно обсуждают эти ограничения на платформе Reddit. Пользователи отмечают, что знаменитости лишены возможности брать с собой спутников, если те не получили отдельного приглашения от дизайнеров. Нарушение любого из пунктов регламента может привести к исключению из списка почетных гостей навсегда.

