Платье из пузырей и образ живой статуи: чем удивил бал Met Gala в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошел благотворительный бал Met Gala

Главное модное событие года сейчас обсуждают во всем мире. В Нью-Йорке отгремел благотворительный бал Met Gala. Туда традиционно съезжаются самые яркие звезды шоу-бизнеса и поражают публику своими нарядами.

Темой мероприятия в этом году стало «искусство костюма». Некоторые дизайнеры вдохновились историческими шедеврами. Так, супермодель Хайди Клум выглядит как ожившая статуя. Исполнительница Кэти Перри скрыла лицо зеркальной маской.

Впервые за долгое время к участию присоединилась певица Бейонсе со своей дочерью. В центре внимания оказалась и наша соотечественница — супермодель Ирина Шейк. Она предпочла экстремально открытый топ с длинной юбкой.

А одним из самых оригинальных костюмов стало платье китайской олимпийской чемпионки из стеклянных шариков, которое выпускает мыльные пузыри.

Организаторы ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке установили в этом году строгие и необычные правила для гостей. Контроль за проведением мероприятия осуществляет Анна Винтур

Каждый наряд одобряла лично Винтур. Внутри музея запретили курить, делать селфи и вести трансляции в соцсетях. Гостям запретили касаться произведений искусства под угрозой пожизненного бана.

Пары и супруги на балу не сидели вместе. Из меню исключили петрушку, лук и чеснок, а также любые «грязные» закуски, которые могли испортить дорогие наряды.

