Платье из пузырей и образ живой статуи: чем удивил бал Met Gala в Нью-Йорке

Эфирная новость 73 0

Тема мероприятия в 2026 году — искусство костюма.

Фото, видео: legion-media/Matt Crossick; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нью-Йорке прошел благотворительный бал Met Gala

Главное модное событие года сейчас обсуждают во всем мире. В Нью-Йорке отгремел благотворительный бал Met Gala. Туда традиционно съезжаются самые яркие звезды шоу-бизнеса и поражают публику своими нарядами.

Темой мероприятия в этом году стало «искусство костюма». Некоторые дизайнеры вдохновились историческими шедеврами. Так, супермодель Хайди Клум выглядит как ожившая статуя. Исполнительница Кэти Перри скрыла лицо зеркальной маской.

Впервые за долгое время к участию присоединилась певица Бейонсе со своей дочерью. В центре внимания оказалась и наша соотечественница — супермодель Ирина Шейк. Она предпочла экстремально открытый топ с длинной юбкой.

А одним из самых оригинальных костюмов стало платье китайской олимпийской чемпионки из стеклянных шариков, которое выпускает мыльные пузыри.

Организаторы ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке установили в этом году строгие и необычные правила для гостей. Контроль за проведением мероприятия осуществляет Анна Винтур

Каждый наряд одобряла лично Винтур. Внутри музея запретили курить, делать селфи и вести трансляции в соцсетях. Гостям запретили касаться произведений искусства под угрозой пожизненного бана.

Пары и супруги на балу не сидели вместе. Из меню исключили петрушку, лук и чеснок, а также любые «грязные» закуски, которые могли испортить дорогие наряды.

Лучшее из мира шоу-бизнес — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Погрузились на 28 метров: дайверы провели подводный «Бессмертный полк»
15:35
В Москве открылся первый в России музей пластической скульптуры
15:15
Праздник для каждого: парады для ветеранов и детей войны проходят в России
15:05
«Позвоните в МЧС»: матери пропавших туристок в Карачаево-Черкесии об их последнем звонке
15:03
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
15:00
Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России

Сейчас читают

«Желаю гореть в аду»: девушку, тайно снявшую Лерчек в спортзале, исключили из клуба
Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео