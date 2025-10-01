В центре Мюнхена произошли взрывы: есть жертвы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Накануне неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет.

В Мюнхене прогремели взрывы — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod

Bild: В Мюнхене прогремели взрывы

Утром 1 октяря в Мюнхене прогремели взрывы и была открыта стрельба. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным СМИ, в ходе операции были слышны несколько взрывов, а также зафиксированы выстрелы. На месте обнаружено тело мужчины и еще одно тело с признаками огнестрельных ранений. Точные обстоятельства происшествия пока выясняются, однако предварительно предполагается, что убийство могло быть совершено в состоянии аффекта.

На месте происшествия, которое произошло на улице Лерхенауэр-штрассе на севере города, работают полиция, пожарные и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Полиция оцепила обширную территорию вокруг места инцидента и призывает жителей и водителей избегать посещения района и использовать альтернативные маршруты.

Накануне в немецком городе Целле произошло еще одно ЧП: неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Пилоты заметили вспышку и громкий хлопок, однако самолет не был поврежден. Подозреваемых задержать не удалось.

