В центре Мюнхена произошли взрывы: есть жертвы
Накануне неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет.
Фото: www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod
Bild: В Мюнхене прогремели взрывы
Утром 1 октяря в Мюнхене прогремели взрывы и была открыта стрельба. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным СМИ, в ходе операции были слышны несколько взрывов, а также зафиксированы выстрелы. На месте обнаружено тело мужчины и еще одно тело с признаками огнестрельных ранений. Точные обстоятельства происшествия пока выясняются, однако предварительно предполагается, что убийство могло быть совершено в состоянии аффекта.
На месте происшествия, которое произошло на улице Лерхенауэр-штрассе на севере города, работают полиция, пожарные и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.
Полиция оцепила обширную территорию вокруг места инцидента и призывает жителей и водителей избегать посещения района и использовать альтернативные маршруты.
Накануне в немецком городе Целле произошло еще одно ЧП: неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Пилоты заметили вспышку и громкий хлопок, однако самолет не был поврежден. Подозреваемых задержать не удалось.
