Неизвестные обстреляли из пиротехники военно-транспортный самолет в Германии

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Воздушные судна типа C-130 активно используются для переброски войск и доставки гуманитарной помощи.

В Германии обстреляли из пиротехники военный самолет

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Spiegel: В Германии обстреляли из пиротехники военно-транспортный самолет

На территории немецкой военной авиабазы, неизвестные лица обстреляли военно-транспортный самолет бундесвера C-130 пиротехническим средством. По данным издания Spiegel, вскоре после взлета самолета пилоты заметили яркую вспышку в небе и услышали громкий хлопок, после чего немедленно сообщили о случившемся диспетчерской башне авиабазы.

Как сообщают представители бундесвера, обстрел предположительно был произведен с использованием новогодней ракеты, которая взорвалась приблизительно в 500 метрах от самолета, поэтому воздушное судно не получило никаких повреждений. Тем не менее, несмотря на отсутствие физического ущерба и угрозы, полиция и военные восприняли инцидент крайне серьезно.

На место происшествия оперативно выдвинулись патрульные и военные жандармы, обследовав прилегающую территорию к авиабазе с использованием обученной собаки, однако ни подозреваемых, ни взрывчатых веществ выявить не удалось.

Поскольку инцидент произошел днем, представители полиции и военных рассматривают вероятность того, что данный обстрел мог быть целенаправленной провокацией.

Отмечается также, что самолеты типа C-130, входящие в состав ВВС Германии, активно используются для переброски войск и доставки гуманитарной помощи. В частности, подобные воздушные суда применялись для снабжения сектора Газа.

