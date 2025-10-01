В Калифорнии полиция не смогла оштрафовать беспилотное такси за нарушение ПДД

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

В бланках не предусмотрена графа «робот» для обозначения нарушителя.

Полицейские не обнаружили водителя в нарушающей машине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: в США полицейские не обнаружили водителя в нарушающем автомобиле

Необычный инцидент произошел в штате Калифорния. Полицейский остановил автомобиль за неправильный разворот и обнаружил, что за рулем никого нет — это оказалось беспилотное такси. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на социальные сети правоохранительных органов.

В ходе остановки сотрудники полиции не смогли оформить штраф — в бланках не предусмотрена графа «робот» для обозначения нарушителя.

«Поскольку за рулем не было человека, штраф выписан быть не мог (в наших бланках для выписывания штрафов нет поля для указания „робота“)», — говорится в сообщении.

Представители перевозчика были уведомлены о случившемся и заявили, что проанализируют ситуацию. Они подчеркнули, что опыт будет использован для повышения безопасности дорожного движения.

В прошлом году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который позволит полицейским выписывать «уведомления о несоблюдении» компаниям, если их беспилотные автомобили нарушают правила. Закон вступит в силу в июле 2026 года и также требует от компаний установить телефонную линию экстренной связи для служб экстренного реагирования.

Законопроект был представлен членом законодательного собрания Филом Тингом на фоне нескольких инцидентов в Сан-Франциско, когда беспилотные автомобили блокировали движение, сбивали пешеходов, мешали работе пожарных машин и въезжали на места преступлений. Согласно документу, службы экстренного реагирования смогут потребовать от компании убрать беспилотные автомобили с территории, и компания будет обязана выполнить это требование в течение двух минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
В Калифорнии полиция не смогла оштрафовать беспилотное такси за нарушение ПДД
9:48
Пьяный мужчина упал на женщину и случайно убил ее в Челябинской области
9:41
Путин поздравил военных и ветеранов с Днем сухопутных войск
9:37
Контрабанду челюстей тигра и лап медведей пресекли в Приморье
9:33
Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства
9:27
Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Сейчас читают

Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
Не сбиваться с курса! Захарова ответила на слова Келлога об ударах ВСУ вглубь России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео