Мужчина облил бензином политика из-США за роман с его женой

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

У пострадавшего повреждены легкие.

Британец поджег американского политика из-за измены жены

Фото: 5-tv.ru

Sun: Британец поджег американского политика из-за измены жены

Британский эмигрант Шотси Майкл Бак-Хейс арестован по обвинению в покушении на убийство. Он облил бензином и поджог 38-летнего американского городского советника Ли Воглера. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в кабинете политика в штате Вирджиния. По данным полиции, Бак-Хейс признался, что совершил нападение, узнав о романе Воглера с его женой. Он купил топливо на заправке с намерением убить советника прямо на рабочем месте. Жена пострадавшего, Блэр Воглер, рассказала, что ее муж получил ожоги второй и третьей степени на 60% тела. Также у него диагностировали септический шок и повреждения легких из-за вдыхания дыма.

Коллега Воглера, Стивен Сейпл, вспомнил, как мужчина пытался спастись и звал на помощь, но был пойман нападавшим и подожжен зажигалкой. Другие очевидцы подтвердили, что Воглер был жив и в сознании, когда его доставляли в ожоговый центр в Линчберге.

Полиция подчеркнула, что нападение носило личный характер и не связано с политической деятельностью Воглера. Бак-Хейс был задержан всего в нескольких кварталах от места преступления.

Ли Воглер впервые избрался в городской совет в 2012 году в возрасте 24 лет, став самым молодым членом совета в истории Данвилла. В прошлом году он был переизбран как независимый кандидат. В своей кампании он отмечал, что служение жителям города — «одна из величайших почестей» в его жизни.

Воглер продолжает лечение в больнице, а Бак-Хейсу предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени и причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Следующее судебное заседание назначено на 27 октября.

