Семейный конфликт и мины-ловушки: подробности взрыва в Мюнхене

Mirror: Мужчина поджег дом родителей, после чего прогремел взрыв в Мюнхене

Взрыв в Мюнхене предположительно был вызван поджогом дома с применением взрывчатки после семейного конфликта. По версии следствия, поджог устроил сын хозяев жилплощади. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на местные СМИ.

Экстренные службы прибыли на место происшествия около пяти утра и обнаружили, что дом в районе Лерхенау охвачен пламенем. При этом слышались «громкие удары». Полиция обнаружила на месте происшествия два тела.

Улица была оцеплена, движение транспорта затруднено. Жителей призвали избегать района и объезжать его по широкой дуге. Близлежащие начальная и средняя школы временно закрыты.

Полиция Мюнхена отметила, что «опасности для населения нет», и подчеркнула, что инцидент не связан с Октоберфестом, который проходит в настоящее время.

Местные жители сообщили о большом облаке дыма в момент хлопка. На данный момент ведется совместная операция полиции и пожарной службы, расследуются обстоятельства взрыва и поджога.

