Нанес многочисленные ранения: в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Пострадавшим по 19 лет.

В Саратове мужчина напал на студентов с ножом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом

В Саратове возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух студентов. Пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, инцидент произошел 27 сентября: двое 19-летних студентов одного из городских вузов получили ножевые ранения после конфликта с 22-летним мужчиной на улице. Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. На данный момент выясняются причины конфликта и мотивы нападения.

Также ранее сообщалось, что в Архангельске 29 сентября произошел другой инцидент с применением ножа, в котором был обвинен 18-летний отчисленный студент местного техникума. Молодой человек незаконно проник в учебное заведение и напал на своих бывших преподавателей — социального педагога и куратора группы, а также попытался напасть на двух студентов.

Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений и по мотивам мести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Нанес многочисленные ранения: в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом
12:49
Повторил за Венгрией: Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз
12:44
Держатся тени: почему дети Киркорова не рвутся в шоу-бизнес
12:37
В строгой секретности: в Киев приехала сестра британского короля Анна
12:36
В Екатеринбурге 12 школьников отравились неизвестным веществом
12:32
Релакс и борьба с целлюлитом: в России создали робота-массажиста на базе ИИ

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео