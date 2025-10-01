Путин обсудил с Совбезом вопросы повышения информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин предложил участникам Совбеза России обсудить вопросы повышения информационной безопасности. Об этом стало известно из сообщения на сайте Кремля.

«Мы обсудим с вами некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности», — сказал российский лидер в общении по видеосвязи с постоянным членам Совета безопасности.

В совещании участвовали председатель Правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поприветствовал участников Международной олимпиады по финансовой безопасности. Среди тех, кто задействован в мероприятии, — старшеклассники и студенты из сорока стран. В 2025 году в финал вышли 600 человек.

