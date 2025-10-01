Путин обсудил с Совбезом вопросы повышения информационной безопасности

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Совещание проходило в закрытом формате.

Что сказал Путин о повышении информационной безопасности

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин предложил участникам Совбеза России обсудить вопросы повышения информационной безопасности. Об этом стало известно из сообщения на сайте Кремля.

«Мы обсудим с вами некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности», — сказал российский лидер в общении по видеосвязи с постоянным членам Совета безопасности.

В совещании участвовали председатель Правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поприветствовал участников Международной олимпиады по финансовой безопасности. Среди тех, кто задействован в мероприятии, — старшеклассники и студенты из сорока стран. В 2025 году в финал вышли 600 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
Не один миллион: за какую сумму Ирина Аллегрова может вернуться на сцену
14:16
Тяжелый гранит науки: в школах планируют сократить объем домашних заданий
14:08
Число отравившихся опасным веществом школьников в Екатеринбурге возросло до 20
14:00
Пришел с сослуживцами: Калюжного отпустили из армии на премьеру «Первый на Олимпе»
13:55
Рябков заявил о проведении нового раунда переговоров России и США до конца осени
13:53
Путин обсудил с Совбезом вопросы повышения информационной безопасности

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео