Путин поприветствовал участников Международной олимпиады по финансовой безопасности

В Красноярске стартует заключительный этап Международной Олимпиады по финансовой безопасности. Среди ее участников — старшеклассники и студенты из сорока стран. В этом году в финал вышли 600 человек. Все прошли серьезный отбор. Ведь в основных этапах состязались более 65 тысяч человек. К молодым специалистам обратился Владимир Путин.

«В центре вашего внимания традиционно находятся противодействие современным вызовам и угрозам. Использование передовых технологий для профилактики преступлений в финансовой сфере, для роста информационной, правовой грамотности граждан. Уверен, что нынешняя программа Олимпиады поможет внести вклад в решение этих задач», — отметил президент России Владимир Путин.

Основным местом проведения финала станет Сибирский федеральный университет. В предыдущие годы заключительный этап Олимпиады проходил в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

