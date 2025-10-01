Смертельная диета: 27-летняя туристка из Польши умерла на Бали от голода

Женщина умерла после перехода на фруктовую диету на Бали

Гражданка Польши Каролина Кржизак была найдена мертвой в гостиничном номере на Бали после нескольких лет строгого сыроедческого рациона. Об этом сообщает Mirror.

«Она выглядела истощенной, с запавшими глазами и выступающими ключицами», — рассказали сотрудники курорта Sumberkima Hill, где девушка остановилась в декабре прошлого года. Персонал отмечал, что Каролина практически не могла самостоятельно передвигаться и отказывалась от медицинской помощи, настаивая на том, чтобы ей приносили только свежие фрукты.

По данным расследования, Кржизак начала придерживаться радикальной фруктовой диеты еще в подростковом возрасте. К моменту смерти ее вес составлял около 3,5 стоуна менее 23 килограммов, у нее наблюдались проблемы с зубами, ногтями и общим состоянием организма. Друзья и знакомые утверждают, что в последние месяцы у девушки развился остеопороз и серьезный дефицит белка.

Каролина родилась и выросла в Варшаве, а в 18 лет переехала в Великобританию, где поступила в Университет Лидса. Там она увлеклась йогой, веганством и постепенно перешла к более радикальной форме питания — сыроедению. В 2024 году она отправилась на Бали, который считается популярным направлением среди сторонников «чистого образа жизни».

Через три дня после заселения на курорт сотрудники отеля нашли тело девушки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.