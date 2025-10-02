Не только в метро: Баста назвал необычные места своих выступлений

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Артист исполнял композиции во многих небанальных локациях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru

Баста охарактеризовал группу «Альянс» по-настоящему великой

Рэпер Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко, раскрыл необычные места своих выступлений перед слушателями. Об этом исполнитель рассказал в беседе 5-tv.ru после мини-концерта на станции метро «Мякинино», который прошел в качестве промо-премьеры его мюзикла «Любовь без памяти».

По словам артиста, ему удалось спеть для людей на ледоколе в Антарктиде, а также в других небанальных локациях.

«На Антарктиде я выступал. На концерте для людей, которые были на ледоколе, на корабле. Выступал в пустыне, в лесу. Дома выступал», — поделился музыкант.

К тому же исполнитель высказался о своем кавере на композицию «На заре» группы «Альянс». Песню он назвал великой.

«Это великая песня, которую мне довелось исполнить по-своему. Группа „Альянс“ ее исполнила на максимально недосягаемой высоте. Я попробовал аккуратно сделать свою историю с уважением и любовью к оригиналу, потому что для меня эта группа по-настоящему великая», — заключил артист.

Баста записал кавер на песню «На заре» по просьбе солиста группы «Альянс» Игоря Журавлева, чтобы сделать песню к сериалу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Баста раскрыл, как часто пользуется метро.

