«Не могу пройти»: Баста раскрыл, как часто пользуется метро

Баста заявил, что пользуется метро около 15 раз в год

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — Прим. ред.) заявил, что спускается в метро, когда на дорогах в Москве пробки. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru после мини-концерта на станции метро «Мякинино», который прошел в качестве промо-премьеры его мюзикла «Любовь без памяти».

«Ну, раз 10-15 в год точно езжу, особенно, когда в Москве пробки», — поделился артист.

Баста добавил, что его любимая станция метро — «Курская», поскольку он живет на ней. По словам рэпера, когда вопрос стоит в скорости, и нужно быстро доехать до места, метро выручает.

Артист подчеркнул, что пользоваться подземным транспортом для него очень удобно, поскольку на концерты от «Курской» он всегда добирается за 40 минут.

На вопрос журналиста, как часто его узнают в метро, исполнитель хита «Выпускной» отшутился, сказав, что поклонники «не дают прохода».

«Да, узнают меня, прям не могу пройти просто», — с юмором ответил Баста.

Затем рэпер пояснил, что, на самом деле, в метро ездят уставшие люди после работы, поэтому им не до знаменитостей. Баста добавил, что, если к нему подходят и хотят сделать фотографию, он не отказывает.

