«Не могу пройти»: Баста раскрыл, как часто пользуется метро

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 35 0

Рэпер предпочитает объезжать пробки под землей.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Баста заявил, что пользуется метро около 15 раз в год

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — Прим. ред.) заявил, что спускается в метро, когда на дорогах в Москве пробки. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru после мини-концерта на станции метро «Мякинино», который прошел в качестве промо-премьеры его мюзикла «Любовь без памяти».

«Ну, раз 10-15 в год точно езжу, особенно, когда в Москве пробки», — поделился артист.

Баста добавил, что его любимая станция метро — «Курская», поскольку он живет на ней. По словам рэпера, когда вопрос стоит в скорости, и нужно быстро доехать до места, метро выручает.

Артист подчеркнул, что пользоваться подземным транспортом для него очень удобно, поскольку на концерты от «Курской» он всегда добирается за 40 минут.

На вопрос журналиста, как часто его узнают в метро, исполнитель хита «Выпускной» отшутился, сказав, что поклонники «не дают прохода».

«Да, узнают меня, прям не могу пройти просто», — с юмором ответил Баста.

Затем рэпер пояснил, что, на самом деле, в метро ездят уставшие люди после работы, поэтому им не до знаменитостей. Баста добавил, что, если к нему подходят и хотят сделать фотографию, он не отказывает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как идет подготовка к мюзиклу Басты.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
«Между двух огней»: как Меган Маркл мешает принцу Гарри воссоединиться с семьей
8:20
«Жуткая находка»: детей весом с кошку спасли из голодного ада
8:18
Эстония начнет продавать оставленные на парковке у границы с РФ автомобили
8:17
В Якутии десять дней не могут похоронить погибшую под колесами трактора девочку
8:11
Ремонт, любовник и собаки: как изменилась жизнь Славы после расставания с Данилицким
8:10
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ

Сейчас читают

Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
В Донецке прошел концерт в День воссоединения Донбасса с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео