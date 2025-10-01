Трамп утвердил указ о предоставлении гарантий безопасности Катару

Дарья Корзина
Дарья Корзина 30 0

В условиях сохраняющихся внешних угроз Вашингтон обязуется обеспечивать защиту Дохи от возможной агрессии.

Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катару

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп утвердил указ, гарантирующий безопасность и территориальную целостность Катара. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

В тексте указывается, что в условиях сохраняющихся внешних угроз Соединенные Штаты обязуются обеспечивать защиту Катара от возможной агрессии.

Указ был подписан 29 сентября, вскоре после телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой правительства Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. В ходе беседы Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе, произошедший в прошлом месяце.

Позднее, выступая вместе с израильским премьером, Трамп представил план из 20 пунктов, направленный на урегулирование ситуации в Газе. В новой версии документа отдельно подчеркнуто, что Израиль не будет совершать нападений на Катар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп прокомментировал удары Израиля по Катару. По его словам, Израиль должен проявлять предельную осторожность в действиях, касающихся Катара.

