Неуловимая калао: в Петербурге продолжаются поиски сбежавшей из зоопарка птицы

Последние данные о самой необычной поисковой операции, которая сейчас идет в Петербурге. Охота, которая длится уже вторые сутки очень напоминает поиски Птицы Счастья. Многие ее видели, но никто не смог ухватить. И с этой ролью сказочного персонажа отлично справляется тропическая птица-носорог калао.

Сбежавший из Ленинградского зоосада питомец до сих пор на Петроградской стороне, то есть, далеко не улетел. Последние снимки с ним были сделаны у станции метро «Горьковская», потом «Спортивная», затем у академии Можайского. Примерно пару часов назад калао видели в жилом комплексе на самом краю острова. Там его искала и корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

«Наша героиня оказалась с характером. Специалисты попробовали усыпить ее с помощью инъекционного ружья, но промахнулись. Проблема в том, что калао сидит высоко на дереве, очень осторожна и реагирует на малейший шорох, сразу же меняет дислокацию. Так что операцию решили отложить до рассвета», — рассказала корреспондент.

Птицеловы — люди суеверные, и боялись брать на поиски нашу съемочную группу с собой. Впрочем, и это не спасло. Спустя несколько минут появились сообщения, что птица успела улететь и отсюда.

Это видео снято несколькими часами ранее. Первый раз после исчезновения из зоопарка мы можем разглядеть беглянку по кличке Шанти. Большой желтый клюв, нарост на голове и черно-белое оперение. По этим приметам со вчерашнего дня ее ищет весь Петербург. Сотрудники зоопарка успели исследовать десятки дворов, пройти по всем адресам, где видели Шанти. Когда ее заметили на другом дереве, прямо напротив окон многоэтажки, решили приманить с помощью инжира, который она так любит. Но птица его проигнорировала и опять исчезла.

Между тем, в вольере уже второй вечер подряд коротает в одиночестве ее подруга, тоже самка индийского калао. А ведь сотрудники зоопарка просто хотели перевезти Шанти из летнего вольера в зимний. Но что-то пошло не по плану, и птица построила свой маршрут.

«Падение температуры до нуля они переносят еще более-менее нормально. Но минусовые температуры — это уже повод побеспокоиться о птице. Питаются они, в первую очередь, сладкими сочными фруктами, но в любом случае, приманивать должны сами специалисты, не нужно пытаться ловить птицу самостоятельно. Ночью мы птицу не ловим: в первую очередь потому, что это может быть для нее опасно. Испугавшись яркого света, птица может полететь и мало того, что заблудиться, птица может получить травму», — рассказала ветеринарный врач Дина Юрченко.

Орнитологи предупреждают: калао может перелететь в соседний парк и там поймать ее станет еще сложнее. Среди осенней листвы яркий окрас будет уже не так бросаться в глаза. Хотя габариты большого индийского калао впечатляют.

При этом на воле беглянка никогда не жила — она родилась в Ленинградском зоопарке, и к условиям городской среды, тем более при наступлении ночных заморозков, совершенно не приспособлена. Поэтому так важно поймать ее как можно скорее.

«Не исключено, что сейчас беглянка где-то над моей головой, сидит, спрятавшись на верхушке деревьев. Будем ждать утра, возможно, что ее все же удастся поймать», — заключила корреспондент.

