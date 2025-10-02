«Вы не Александр Сергеевич»: Гусева рассказала о нападке сценариста на Безрукова

Актриса Гусева: сценарист оскорбил Безрукова на съемках сериала «Есенин»

Актриса театра и кино Екатерина Гусева вспомнила, как во время съемок сериала «Есенин» сценарист, находясь в не трезвом состоянии, оскорбил ее коллегу по цеху — народного артиста РФ Сергея Безрукова. Об этом она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru во время пресс-подхода на театрализованном концерте к 130-летию Сергея Есенина «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь».

«Вспоминается сериал наш „Есенин“, где я сыграла Августу Миклашевскую, Сережа (Сергей Безруков — Прим. Ред.) Есениным был. И вот там была сцена, когда он читал стихи Сергея Александровича, и кто-то, в пьяном угаре, крикнул ему реплику: „Да, Сергей Александрович… Вы не Александр Сергеевич…“ Это было так страшно и больно, эта фраза принадлежала сценаристу», — рассказала Гусева.

На вопрос журналиста о значимости Сергея Есенина в современном мире, звезда сериала «Бригада» с улыбкой заявила, что он по-настоящему великий поэт, стихи которого не потеряли актуальности и в нынешние времена. По мнению Гусевой, его слова попадают в каждое сердце.

Актриса поделилась, что находится в предвкушении от предстоящего концерта, в котором будут звучать стихи и песни из уст любимых артистов. На радостной ноте Екатерина пригласила гостей и прессу проследовать в зал на торжественное мероприятие.

