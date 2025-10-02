«Вы не Александр Сергеевич»: Гусева рассказала о нападке сценариста на Безрукова

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 24 0

Народный артист РФ перевоплощался в поэтов неоднократно.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Гусева: сценарист оскорбил Безрукова на съемках сериала «Есенин»

Актриса театра и кино Екатерина Гусева вспомнила, как во время съемок сериала «Есенин» сценарист, находясь в не трезвом состоянии, оскорбил ее коллегу по цеху — народного артиста РФ Сергея Безрукова. Об этом она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru во время пресс-подхода на театрализованном концерте к 130-летию Сергея Есенина «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь».

«Вспоминается сериал наш „Есенин“, где я сыграла Августу Миклашевскую, Сережа (Сергей Безруков — Прим. Ред.) Есениным был. И вот там была сцена, когда он читал стихи Сергея Александровича, и кто-то, в пьяном угаре, крикнул ему реплику: „Да, Сергей Александрович… Вы не Александр Сергеевич…“ Это было так страшно и больно, эта фраза принадлежала сценаристу», — рассказала Гусева.

На вопрос журналиста о значимости Сергея Есенина в современном мире, звезда сериала «Бригада» с улыбкой заявила, что он по-настоящему великий поэт, стихи которого не потеряли актуальности и в нынешние времена. По мнению Гусевой, его слова попадают в каждое сердце.

Актриса поделилась, что находится в предвкушении от предстоящего концерта, в котором будут звучать стихи и песни из уст любимых артистов. На радостной ноте Екатерина пригласила гостей и прессу проследовать в зал на торжественное мероприятие.

Ранее 5-tv.ru писал, что в своем фильме Стас Михайлов расскажет о тех моментах из его биографии, о которых не знали даже самые преданные поклонники.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:38
На 92-м году жизни умерла легендарный британский приматолог Джейн Гудолл
4:23
«Вы не Александр Сергеевич»: Гусева рассказала о нападке сценариста на Безрукова
4:02
«Осталось не так-то и много»: 63-летний Лепс заговорил о завершении карьеры
3:49
Ай, болит: 6 сигналов организма, которые нельзя игнорировать
3:30
В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак
3:20
«Как Есенин»: Сергей Безруков рассказал о том, как надо любить Родину

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео