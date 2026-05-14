Новые суммы: средний размер социальной пенсии вырос в России

РИА Новости: средний размер социальной пенсии вырос в России

Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в апреле 2026 года превысил отметку в 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на актуальную статистику Социального фонда (СФР).

Согласно опубликованным сведениям, за прошедшие 12 месяцев величина выплат увеличилась в среднем на одну тысячу рублей. Специалисты фонда зафиксировали, что на 1 апреля текущего года точный показатель составил 16 583 рубля. В аналогичный период 2025 года получателям начисляли в среднем 15 520 рублей.

При анализе различных групп населения ведомство выявило заметную разницу в суммах выплат в зависимости от трудовой активности граждан.

Так, по состоянию на апрель 2026 года, россияне, продолжающие трудовую деятельность, получают социальную пенсию в размере 12 355 рублей. В то же время для неработающей категории граждан этот показатель значительно выше и достигает 16 986 рублей.

Статистические данные охватывают всех получателей данного вида пособий на территории страны, учитывая проведенные индексации за отчетный период.

