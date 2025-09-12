«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые

Певец Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые: Будет интересно

Народный артист России Стас Михайлов раскрыл детали своего нового проекта — художественного фильма о собственной жизни и начале творческого пути в девяностые годы. Кино исполнитель обсудил с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте певицы Ларисы Долиной «В кругу друзей», который прошел 10 сентября в Кремле.

«Я столько мучаю людей… Я надеюсь, что получится интересно. То есть это не должно быть высосано из пальца, не должно быть придумано ничего. Это должен быть кусочек жизни, которого вы нигде не услышите, не увидите. Я думаю, людям будет интересно… Это еще не все, что вы знаете про меня», — с улыбкой сказал Михайлов.

Новая картина откроет зрителю целую эпоху, в которой сам музыкант, ее главный герой, предстанет в образе первооткрывателя. Им он и был, как и многие соотечественники, разделившие с ним перестройку, распад СССР и нулевые. Сложный период имел и мрачную, и светлую стороны, и для многих стал жизнеопределяющим экспериментом.

«Это было время становления. Не было ни ночных клубов, ни ресторанов, все разрушено, люди не знали, где себя искать, слова „бизнес“ еще не было. Люди кооперативы открывали, делали какие-то вещи. Я работал в первом казино нашей страны, у меня и игровые автоматы были, и все было первое самое. Большое такое прошлое», — поделился певец.

Стоит отметить, Михайлов идет в ногу со временем, несмотря на ностальгические нотки его будущего кинопроекта. В его репертуаре даже появилась созданная нейросетью песня. Увы, творением искусственного интеллекта (ИИ) артист остался разочарован, тронуть душу у «автора» не получилось. Однако как вспомогательный инструмент ИИ вполне годится, считает исполнитель. Так, недавно он выпустил клип с певицей Люсей Чеботиной, который доработала нейронка.

