Денежная реформа: на Украине копейки хотят переименовать в шаги

На Украине копейки хотят переименовать в шаги

На Украине хотят переименовать копейки в шаги — такой законопроект уже внесен в Раду. Его главные инициаторы — спикер парламента, а также несколько депутатов из партии Владимира Зеленского.

Авторы открыто заявляют — закон должен стать очередной мерой, призванной оторвать Украину от России и полностью уничтожить общую историю. Причем, о тратах на переименование стараются не упоминать, как и о том, будет ли оно хоть как-то полезно для экономики.

Выпустить новые монеты хотят уже в 2026 году — к 30-летию украинской денежной реформы.



