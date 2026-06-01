Зеленский планирует назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Кроме того, глава киевского режима намерен вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.

«Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс США», — добавил источник издания.

В российских силовых структурах также связали планы, касающиеся Украины, с визитом американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля в Киев. Он известен как один из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Уточняется, что заявления Зеленского и его сторонников о готовности к мирному урегулированию конфликта на более выгодных для Украины условиях имеют исключительно «популистский характер».

Как ранее писал 5-tv.ru, в январе украинский лидер уволил своего советника в США Эндрю Мака, который занимался лоббистской деятельностью в Штатах в интересах украинских властей, а также сотрудничал с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком. Кроме того, Мак управлял офисом украинской юридической фирмы в округе Колумбия и общался с журналистами от имени президента.

В конце апреля Зеленский уволил с должности начальника службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Артема Бондаренко. На этот пост назначили Артема Борисевича.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

