Два самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

Даниил Ципелев
Одно воздушное судно в результате инцидента лишилось правого крыла.

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Два самолета столкнулись во время руления в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Об этом сообщает CBS News.

«Они рулили к выходу на посадку в LGA (Аэропорт Ла-Гуардия. — Прим. Ред.) после приземления из CLT (Международный аэропорт Шарлотт/Дуглас. — Прим. Ред.), когда в них врезался другой региональный самолет авиакомпании Delta, проезжавший мимо», — уточняется в публикации.

На кадрах, опубликованных корреспондентом CBS Крисом Ван Кливом видно, что один самолет лишился правого крыла в результате столкновения.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Столкновение самолетов на земле случается достаточно редко. В прошлый раз подобный инцидент в аэропорту Ла-Гуардия произошел в 2018 году. Тогда частный самолет, принадлежащий президенту США Дональду Трампу задел крыло «Боинг 757» пока совершал движения на месте стоянки. В ходе столкновения никто из трех человек, находившихся на борту самолета Трампа, не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета.

