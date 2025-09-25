Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 15 0

Sukhoi Superjet 100 должен был отправиться в Северную столицу в половине девятого вечера, однако вылет перенесли почти на три часа.

Почему произошла задержка рейса из Москвы в Петербург

Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Шереметьево на несколько часов задержали рейс авиакомпании «Россия» из Москвы в Санкт-Петербург по причине столкновения самолета с другим бортом на взлетной полосе. Об этом сообщает 5-tv.ru

Самолет должен был отправиться в Северную столицу в половине девятого вечера, однако вылет перенесли почти на три часа.

текстПоврежденный самолет. Telegram/ aviaincident/aviaincident

Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, готовившийся к вылету в Пекин, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе. В результате столкновения у Superjet был поврежден хвост, у Airbus — крыло.

На момент инцидента на борту «сухого» находилось порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Однако всех пассажиров эвакуировали из салона обратно в аэропорт.

 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из Геленджика, Сочи и Краснодара из соображений безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом
23:52
«Ревнушка моя»: Киркоров закатил Бузовой истерику
23:12
В Сочи ограничили доступ к пляжам на фоне атак БПЛА
23:00
Опасная чашка чая: кому может навредить любимый напиток
22:40
Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море
22:40
Смело грызите: сколько можно съедать семечек за раз

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео