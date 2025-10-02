«Признак слабости»: Макрон отверг возможность конфискации замороженных активов РФ

Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов

Возможная конфискация замороженных в Европе российских активов станет нарушением международного права. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нельзя просто взять и конфисковать замороженные российские активы, так как это было бы нарушением международного права», — сказал он.

Макрон отметил, что активы должны служить для демонстрации гарантий того, что европейцы будут оказывать долгосрочную поддержку Киеву.

Также французский лидер назвал «признаком слабости» то, что Европа постоянно обещает Москве то, что на самом деле не собирается делать в отношении конфликта на Украине.

При этом французский лидер подчеркнул, что Запад находится с Россией «в состоянии долгосрочной конфронтации». Отвечая на вопрос о возможности применения силы против российских самолетов в случае нарушения воздушных границ ЕС, Макрон подчеркнул, что «ничего нельзя исключать».

План ЕС по замороженным активам

Европейский союз намерен использовать замороженные российские активы для предоставления помощи Украине, при этом акцент делается на создание так называемого «репарационного кредита». При таком раскладе Незалежная сможет погасить этот кредит, если Россия согласится возместить якобы нанесенный ущерб.

В рамках этого механизма Евросоюз уже выделил Украине девятый транш макрофинансовой помощи в размере четыре миллиарда евро, причем половина этих средств направлена на производство беспилотников. Общая сумма финансовой поддержки ЕС Украине в 2025 году приближается к 178 миллиардам евро.

Однако этот план вызывает обсуждения внутри ЕС, так как существует ряд юридических и политических вопросов, а также опасения перед возможной ответной реакцией Москвы. Тем не менее ведущие страны Европейского союза, включая Финляндию, Швецию и Данию, выразили поддержку инициативе и призывают к увеличению финансовой и военной помощи Киеву.

Реакция Москвы

Россия называет подобные планы «воровством» и отсылает к юридическим мерам в отношении европейских чиновников, которые будут участвовать в реализации таких схем.

