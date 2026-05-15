Свежее дыхание: как избавиться от неприятного запаха из пасти у собаки

Диана Кулманакова
Простые домашние методы помогут предотвратить развитие опасных болезней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ветеринар Анвари: есть три способа борьбы с неприятным запахом из пасти собаки

В домашних условиях можно эффективно бороться с неприятным запахом из пасти собак, используя три простых последовательных шага. Об этом сообщило Mirror.

Ветеринарный врач Амир Анвари отметил, что гигиена полости рта часто игнорируется владельцами. Хотя она напрямую влияет на общее состояние здоровья животного. Специалист подчеркнул, что своевременное вмешательство позволяет избежать серьезных проблем с зубами.

Ветеринар утверждает, что «золотым стандартом» ухода остается регулярная чистка зубов щеткой как минимум три-четыре раза в неделю.

«Если вы сможете чистить зубы своему питомцу с такой частотой, это будет просто невероятно, и вы получите первый приз за такие старания», — отметил Анвари.

Кроме того, врач посоветовал крайне осторожно подходить к выбору лакомств. Он пояснил, что многие популярные жевательные игрушки и косточки из масс-маркета бесполезны или даже вредны.

«Большинство стоматологических лакомств и жевательных резинок на рынке на самом деле совершенно неэффективны и просто очень вредны для здоровья», - рассказал эксперт.

Вместо них эксперт рекомендует использовать только те продукты, которые получили одобрение ассоциациями ветеринаров.

В качестве третьего способа Анвари предложил использовать специальные стоматологические порошки, которые необходимо добавлять в миску с едой. По его словам, такие средства представляют собой концентрированную смесь активных компонентов, которые обволакивают гранулы корма и очищают зубы непосредственно в процессе жевания.

Врач добавил, что при покупке стоит отдавать предпочтение составам, содержащим от четырех до пяти активных ингредиентов для достижения максимального эффекта.

