Антипотеряшка для детей: что лучше выбрать— GPS-трекер или Bluetooth-маячок

Что общего у ревнивого жениха и заботливого родителя? Как понять, что за вами следят? Правда ли, что из-за обычного Bluetooth-маячка можно оказаться в тюрьме? Помогут ли маячки отыскать ребенка, который потерялся? И законно ли с отслеживать местоположение близких с помощью трекера?

Ревнивый бывший

«Мне начали приходить сообщения на телефон, что меня сопровождают какие-то наушники», — делится жительница Кирова Валерия Калиночкина.

Героиня полгода была под колпаком у бывшего. Когда девушка решила проверить, что за блютус-устройство постоянно подключается к ее смартфону, то была шокирована.

«Там был маршрут моей машины, все прописано, где я была. Я поняла, что за моим маршрутом кто-то следит», — вспоминает девушка.

Валерия зашла в настройки маячка и смогла обнаружить, где именно ревнивец его спрятал.

«Вышла из машины и по звуку подошла к багажнику, к рамке заднего номера, пищала именно оттуда. Я отогнула рамку заднего номера, и маячок оттуда выпал», — говорит она.

Как маячки и трекеры передают геопозицию

На рынке сейчас два основных типа гаджетов. Самые популярные — так называемые «антипотеряшки». Они работают в связке со смартфонами и не требуют сим-карт.

«Как он работает? По сути, это обычный маленький блютус-передатчик, такой же, как наушники», — рассказывает эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борощук.

Важно понимать, что блютус-маячок не имеет собственного GPS-модуля. Принцип работы куда хитрее: маячок постоянно транслирует по блютусу свой уникальный код.

Этот «цифровой шепот» ловят все смартфоны той же экосистемы в радиусе тридцати метров. Чужой телефон — прохожего или соседа в радиусе 30 метров — автоматически и анонимно отправляет координаты метки в облако. Так миллионы устройств по всему миру превращаются в одну гигантскую поисковую сеть.

Совсем другое дело — GPS-трекеры. Им не нужны «посредники» в виде чужих смартфонов, они общаются напрямую со спутниками.

Но что эффективнее, если речь идет о безопасности близких?

Законно ли отслеживать человека через маячок или трекер

Прежде чем покупать устройство слежения, убедитесь, что оно легально. Никаких скрытых микрофонов и маскировок под бытовые предметы.

«Должно быть заключение ФСБ и сертификат. ФСБ занимается непосредственно таким оборудованием, его сертификацией и его узакониванием на территории РФ», — рассказывает юрист Сухроб Давидов.

Важно помнить, что вешать маячок свободно можно только на личные вещи или домашнего питомца. Следить с помощью трекера за людьми — нарушение права на личную жизнь. Даже если вы заботливый родитель подростка.

«Если вы хотите контролировать, например, своего ребенка, и ему больше 14 лет, вам необходимо также получить его согласие по закону», — объясняет специалист центра поиска пропавших людей Нина Маньковская.

Поможет ли маячок и трекер быстро найти потерявшегося ребенка

«Страна советов» решила провести эксперимент. В роли «потеряшки» — ребенок сотрудника, который будет бродить по огромному торговому центру.

У него в сумке два разных устройства: автономный GPS-трекер и блютус-маячок. И сразу сюрприз — если верить приборам, мы далеко не в торговом центре.

«На этом экране мы находимся где-то в районе сельского клуба, который находится на станции Березки Дачные. На самом деле он не там», — утверждает знаток.

GPS-маячок пока бесполезен.

«Вы видите зеленую область — это примерное местоположение, где может быть маяк, почему это происходит. Мы перестали получать GPS-сигнал, потому что крыша его блокирует», — поясняет эксперт по кибербезопасности.

Пока спутниковый трекер беспомощно замер на одной точке, блютус-метка продолжает жить своей жизнью. Но радоваться рано, ведь в эксперименте данный момент она явно обманывает. Показывает, что ребенок на парковке, хотя он давно вошел внутрь.

«Этот маяк цепляется только за телефоны определенного вендора. И вполне возможно, что телефонов этого вендора вокруг у него не попадается. Соответственно, мы имеем старые координаты», — указывает знаток.

Внезапно проснулся GPS-трекер. И показал, ребенок уже не в торговом центре, а движется по дороге — мы смоделировали ситуацию, где его увез неизвестный. Но насколько устарели эти данные — никто не знает. Для экономии батареи устройство получает сигнал со спутника непостоянно. И только когда мальчика привезли в парк, оба трекера обнаружили его местоположение — но с оговорками.

«Итак, у нас GPS-маяк показывает, что ребенок уже находится внутри лесопарковой зоны. Ну а метка, которая только-только проснулась, зацепившись за какой-то из мимо проходящих телефонов, показывает, что находится где-то вблизи этого самого парка», — комментирует Борощук.

Итог теста: в условиях реального мегаполиса и закрытых пространств ни один гаджет не дает стопроцентной гарантии.

Тем не менее, волонтеры центра поиска пропавших людей настаивают: даже неточный трекер — это шанс.

«У нас есть хотя бы конечная точка, где ребенок последний раз находился, и мы оттуда можем стартовать поиск», — отмечает специалист центра поиска пропавших детей Нина Маньковская.

Как выбрать маячок из огромного количества, которые сегодня представлены на маркетплейсах? Ориентируйтесь на стоимость и на экосистему — такие маячки должны определяться максимальным количеством устройств, поэтому не покупайте самые дешевые гаджеты. Чем больше смартфонов вокруг, тем выше шанс найти «потеряшку».

Выбирайте только герметичные модели с защитой от воды. Крепите их не на ключи, которые легко выронить, а в потайной карман одежды или в виде надежного браслета на руку. Помните: блютус-метка — это не замена вашему вниманию, а всего лишь надежный «план Б».