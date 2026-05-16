Российская армия освободила Кутьковку и Боровую в Харьковской области

Давид Андриясов Журналист

ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Воруженные силы России освободили населенные пункты Кутьковка и Боровая в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны. 

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области», — проинформировали в ведомстве.

Военные группировки «Запад» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой и двух механизированных бригад ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок и Червоный Оскол в Харьковской области. Российские силы также атаковали позиции боевиков в районах Красного Лимана, Маяков, Святогорска и Сидорово в ДНР.

По информации Минобороны, ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих. Российские подразделения также вывели из строя боевую бронированную машину, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов заявил, что подразделения 25-й армии продолжают активные бои за Красный Лиман и контролируют 85% территории города

