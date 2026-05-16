«Возбуждает интерес»: Егор Кончаловский об отмене русского искусства на Западе

Режиссер напомнил, что похожая ситуация уже складывалась в период холодной войны.

Отмена русской культуры на Западе только больше поднимает интерес к ней. Такое мнение высказал режиссер и сценарист Егор Кончаловский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам кинематографиста, попытки ограничить российскую культуру и представить Россию в негативном свете не приводят к ожидаемому результату.

«Хотя, на мой взгляд, сейчас отмена русской культуры наоборот возбудила интерес к этой культуре. Сейчас в Японии будет огромное количество российских великолепных творцов выступать», — заявил режиссер.

Кончаловский напомнил, что похожая ситуация уже складывалась в период холодной войны. При этом, по его мнению, Россию всегда воспринимали на Западе как самостоятельную и альтернативную цивилизацию, отличающуюся, как от Европы, так и от Азии.

Режиссер также подчеркнул, что искусство способно поддерживать общество даже в самые тяжелые периоды истории. В качестве примера он привел фильмы и песни времен Великой Отечественной войны, которые создавались еще до победы и вдохновляли людей.

«Сколько песен было написано бессмертных. То есть вот я сейчас их слушаю, без слез не могу. Раньше в детстве не обращал внимания, а сейчас на меня это очень воздействует», — отметил Кончаловский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что павильон России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства закрыли для широкой публики из-за антироссийских санкций.  При этом организаторы впервые с 2022 года пригласили Россию к участию в выставке. 

