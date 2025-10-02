Генсек НАТО накричал на премьера Эстонии во время спора

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Конфликт произошел из-за реагирования на вторжение в воздушное пространство стран альянса.

Почему Рютте накричал на премьера Эстонии

Фото: OLIVIER HOSLET/ТАСС

Fox News: Генсек НАТО накричал на премьера Эстонии во время спора

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала в споре о том, как реагировать на полеты российских истребителей МиГ-31. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на европейских чиновников.

По данным источников, разногласия возникли на прошлой неделе после того, как Эстония задействовала четвертую статью договора НАТО, предусматривающую консультации союзников в случае угрозы безопасности. Рютте, как отмечается, заявил, что слишком частое обращение к этой статье «может ослабить силу договора» и предупредил, что альянсу необходимо осторожнее подавать сигнал тревоги.

«Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала», — передает телеканал.

Эстония ранее утверждала, что утром 19 сентября три российских МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. В ответ два итальянских истребителя F-35 из состава патрулирующих сил НАТО поднялись в воздух.

Инцидент произошел на фоне серии обвинений в адрес Москвы в нарушении воздушных границ. В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о сбитых над территорией страны иностранных беспилотниках, которые премьер Дональд Туск связал с Россией. Аналогичные претензии звучали от Дании и Норвегии. Однако доказательств предоставлено не было.

