В Якутии медведи помогли полиции задержать пьяных угонщиков

Диана Кулманакова
Мужчины приехали на вахту из Новосибирска.

Фото: 5-tv.ru

Сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля после курьезного инцидента с участием медведей в Алданском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, 33-летний вахтовик из Новосибирска приехал в Алдан вместе с коллегой. Во время отдыха мужчины употребляли спиртное. На стоянке мужчина заметил незакрытую машину, завел ее, соединив провода, и решил вернуться с приятелем на вахтовый участок.

Однако в районе села Якокит водитель уснул за рулем, и автомобиль съехал в кювет. Мужчины решили добираться до участка пешком через лес, где столкнулись с медведем. Испугавшись, они вернулись к машине, которая к тому времени начала дымить. В этот момент на дорогу выехал патрульный автомобиль полиции, и злоумышленников задержали.

По факту угона автотранспортного средства возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина извинился перед владельцем автомобиля и возместил причиненный материальный ущерб.

