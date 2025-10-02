«Трудно с деньгами»: Айза пожаловалась на рост цен и проблемы с бизнесом

Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала, почему предпочитает жить на Бали.

Айза пожаловалась что ей тяжело жить из-за роста цен

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Айза-Лилуна Ай пожаловалась на проблемы с бизнесом и рост цен

У российской блогерши и рэп-исполнительницы Айзы-Лилуны Ай проблемы с бизнесом и доходами. В своем Telegram-канале экс-супруга рэпера Гуфа рассказала, что вложила все свои сбережения в строительную компанию. По ее словам, продажи на российском рынке идут сложно.

«В прошлом году было гораздо лучше, а сейчас люди боятся тратить лишнюю копейку… многие теряют работу, закрывают бизнес», — рассказала блогер.

Также Айза пожаловалась, что из-за нового закона о рекламе блогеры остались без заработка. По ее словам, сейчас многие люди «живут в страхе».

Девушка поделилась, что ей «тревожно за все, что происходит», не уточняя, какие именно события она имеет в виду. Айза пишет, что в России и в других странах стало тяжело жить из-за того, что все сильно дорожает. Полеты в Москву стали роскошью, ведь билеты «стоят космос». Кроме того, исполнительница призналась, что скучает по родителям.

Рэперша рассказала, что на Бали жить намного легче благодаря низкой инфляции и погодным условиям.

«На Бали мы вообще в деревне. Тепло, одежду не надо покупать на все сезоны. Хоть в этом плюс», — отметила Айза.

