«Она очень устала»: мать дала детям снотворное и пыталась утопить их в пруду

Жительница штата Техас попыталась утопить трех детей в пруду рядом с домом. Полицию вызвал отец, который рассказал, что жена давала детям снотворное и, возможно, алкоголь перед происшествием. Об этом сообщает издание People.

По словам капитана Дэвида Мейерса из офиса шерифа округа Либерти, вызов поступил утром 29 сентября. На месте полицейские обнаружили мать и троих детей — девочек 15 и 11 лет и шестилетнего мальчика. Мать и младшая дочь находились в критическом состоянии, два других ребенка — в стабильном. Мейерс отметил, что старшая дочь была в сознании и смогла разговаривать с медиками.

«Она очень устала. Она пережила драматический инцидент, в котором были замешаны ее братья, сестры и родители», — сказал Мейерс.

Отец, 61-летний Доминго Кинтана, находился на месте происшествия и помогал полиции, но уже на следующий день был арестован по обвинению в жестоком обращении с животными. В документах о предъявлении обвинений указано, что на территории его собственности были найдены истощенные кошки, собаки и несколько кур, без еды, воды и климат-контроля.

Следователи отметили, что ранее уже посещали этот адрес, однако не уточнили, была ли это та же семья. Расследование продолжается, обвинений против отца в связи с происшествием у пруда пока не выдвинуто.

Служба защиты детей взяла под опеку всех троих несовершеннолетних. После выписки из больницы их планируют поместить в приемную семью.

