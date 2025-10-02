Роковая капля: ученая исследовала влияние тяжелых металлов на живые организмы и случайно умерла

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

У нее долгие месяцы разрушались нейроны мозга.

Что такое диметилртуть и можно ли от него умереть

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Ученая изучала влияние тяжелых металлов и умерла от капли токсичного вещества

Карен Веттерхан, химик-исследователь Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире изучала влияние тяжелых металлов на живые организмы. Но причиной ее смерти стала случайность: на ее латексную перчатку с кончика пипетки упала микроскопическая капля диметилртути — прозрачного и крайне токсичного вещества. Об этом сообщает издание Mirror.

Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности и немедленную замену перчаток, вещество уже проникло через кожу и попало в кровь, о чем Карен не подозревала. Лишь через несколько месяцев появились первые симптомы отравления: нарушение равновесия, проблемы с речью и зрением. В январе следующего года ее госпитализировали.

Анализы показали, что уровень вещества в организме ученой был в 4000 раз выше безопасного порога. Диметилртуть разрушает нейроны головного мозга и центральной нервной системы, связываясь с атомами серы, необходимых для работы нейронов. Врачи могли лишь наблюдать, как постепенно разрушается мозг.

Несмотря на попытки вывести диметилртуть из организма, через десять месяцев Карен впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце концов она скончалась. Исследования показали, что концентрация ртути резко возрастала уже через 17 дней после инцидента, достигая пика на 39-й день, что привело к внезапному ухудшению состояния.

Случай Карен произвел глубокое впечатление в научных кругах. В ее честь Национальный институт гигиены окружающей среды учредил специальную премию. В лабораториях, работающих с диметилртутью, были введены новые меры безопасности, поскольку установлено, что вещество способно проникать через латекс, ПВХ и неопрен всего за 15 секунд, делая одноразовые перчатки ненадежной защитой.

Доктор Бен Майлз подчеркнул, что даже одна капля диметилртути способна навсегда изменить жизнь человека.

«Не сразу, но неизбежно, и врачи могут только наблюдать, как мозг медленно разрушается», — поделился он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
На посту президента Джо Байдену требовались карточки для запоминания
10:39
Нажми на кнопку: в банковских приложениях появился способ сообщить о мошенниках
10:30
Роковая капля: ученая исследовала влияние тяжелых металлов на живые организмы и случайно умерла
10:24
Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
10:24
В Новосибирске родители нашли мертвым сына-восьмиклассника
10:15
Договор стратегического партнерства России и Ирана вступил в силу

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
«Вы не Александр Сергеевич»: Гусева рассказала о нападке сценариста на Безрукова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео