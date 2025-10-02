«Я должен его наказать»: как Майкл Джексон относился к своему шимпанзе
Приматолог Джейн Гудолл выражала серьезную обеспокоенность судьбой животного.
Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Radar Online: Шимпанзе Майкла Джексона били и подвергали жестокому обращению
Известный приматолог Джейн Гудолл выражала серьезную обеспокоенность судьбой шимпанзе короля поп-музыки Майкла Джексона по кличке Бабблз. Об этом сообщает Radar Online.
По ее словам, животное могло подвергаться избиениям и жестокому обращению на ранчо «Неверленд» под опекой Джексона. Гудолл советовала певцу нанять нового дрессировщика и обеспечить животному самок, чтобы снизить стресс и агрессию, однако ее рекомендации остались невыполненными.
Хотя Гудолл не стал напрямую обвинять Джексона в жестоком обращении с Бабблс, бывший муж сестры исполнителя Джек Гордон заявил, что был свидетелем того, как тот бил шимпанзе. Гордон утверждал, что видел, как его шурин ударил Баблза кулаком и пнул его в живот, а затем оправдал свои действия.
«Он этого не чувствует. Он шимпанзе. Я должен его наказать», — пересказал мужчина слова исполнителя.
Бабблз позже был переведен к дрессировщику, а затем в Центр больших обезьян во Флориде, где животное живет по сей день. Бывшие сотрудники сообщали, что шимпанзе часто вел себя непослушно именно из-за условий содержания на прежнем ранчо.
Джейн Гудолл посвятила жизнь изучению приматов и защите животных, а ее исследования шимпанзе в Танзании стали эталоном в приматологии. Она скончалась 1 октября 2025 в Калифорнии в возрасте 91 года, оставив после себя наследие в науке и охране дикой природы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
58%
Нашли ошибку?