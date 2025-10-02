«Выглядит реально как кринж»: MARGO открыто высказалась о конфликте с Идой Галич

MARGO возмутилась постом Иды Галич о совместной работе над клипом

Певица Маргарита Овсянникова, известная как MARGO, впервые публично прокомментировала конфликт с блогером Идой Галич в эфире шоу Басты на YouTube. Поводом для реакции артистки стала публикация Галич, в которой та хвалилась съемкой клипа на песню «Последний раз я засыпаю с тобой» и оставила двусмысленное сообщение о народном артисте РФ Филиппе Киркорове, намекая, что MARGO «выпивает последние соки» из его энергии.

Галич поделилась воспоминаниями о том, как помогала начинающей певице, подчеркнув с иронией свой вклад в ее карьеру.

По словам блогера, именно она способствовала первым шагам исполнительницы на телевидении. Это было задолго до того, как MARGO оказалась под крылом Киркорова. Галич уверяет, что ей совершенно не стыдно за оказанную помощь, ведь в те годы она пробовала себя в разных ролях — сценариста, автора идей для клипов, продюсера и частично режиссера.

Работая с начинающей артисткой, Галич поддерживала ее стремление заявить о себе и попасть на музыкальные телеканалы. Именно тогда Овсянникова записала песню «Последний раз», на которую Галич сняла клип вместе со своей командой. Этот ролик стал первой заметной работой певицы и позже попал в ротацию музыкальных каналов.

«Тогда Марго только начинала, у нее горели глаза. Она очень хотела попасть на телевидение, и у нас это получилось. Стыдно ли мне? Ни капли. Мы сделали красивую работу, за которую получили заслуженный гонорар. И, что немаловажно, в те времена Маргарита еще не „кукарекала“ и не „выжимала соки“ из Киркорова», — отметила Ида Галич с присущей ей иронией.

MARGO в ответ заявила, что обычно спокойно относится к критике, но в этом случае не смогла молчать, так как публикация Галич показалась ей чрезмерно некрасивой и неподобающей. Она подчеркнула, что уважение к клиенту — обязательное условие любой оплаченной работы. По мнению певицы, критиковать спустя четыре года после сотрудничества — это странно, и в такой ситуации правильнее вернуть деньги.

«Я считаю, если ты берешь денежки за какую-то работу, то нужно уважать своего клиента. А если ты не хочешь работать с человеком, не бери с него деньги, потому что это выглядит реально как кринж, когда ты поработал с человеком, а потом через четыре года решил сказать, что тебе что-то там не понравилось. Супер. Тогда верни деньги», — сказала Маргарита.

MARGO также уточнила, что не стремится к мести и полагается на карму, считая, что негатив сам возвращается к человеку. Несмотря на слова блогерши, артистка пожелала Галич здоровья и счастья.

