«Вечно всех лапает»: Киркорова раскритиковали из-за видео с блогером в гримерке

Филипп Киркоров облапал блогера Маш Милаш на видео в гримерке

Народный артист России Филипп Киркоров оказался в центре скандала после ролика, снятого в гримерке. Соответствующее видео опубликовала блогер Маш Милаш, настоящее имя которой Мария Камова, в соцсети.

На кадрах певец эмоционально обнял девушку, после чего часть пользователей раскритиковала его слишком своевольное поведение.

События развивались стремительно. Сначала к Киркорову зашли заслуженная артистка России Жасмин, настоящее имя которой Саша Шор, и Маш Милаш. Дело в том, что они работают над совместным треком и, судя по видео, решили привлечь внимание к проекту с помощью встречи с Филиппом Бедросовичем.

На кадрах ролика Жасмин с порога заявила Киркорову, что он нужен им для хайпа. Артист быстро отреагировал на шутку и сразу обнял 29-летнюю Маш Милаш. В этот момент в гримерке раздались громкие крики и смех.

«Маша такая очаровашка!» — воскликнул Киркоров.

Ролик Маш Милаш быстро набрал просмотры и вызвал активное обсуждение. Одни подписчики восприняли сцену как шутку и часть закулисного контента, другие сочли поведение Киркорова слишком свободным.

В комментариях пользователи писали, что артист, по их мнению, часто ведет себя подобным, якобы некорректным образом. Некоторые отметили, что сцена выглядела неловко, а также задались вопросом, уместно ли так близко контактировать с малознакомым человеком.

«Заметила, он вечно всех лапает… Странно»;

«Как-то это неловко совсем»;

«А нормально так лапать малознакомого человека?» — написали люди в комментариях.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном певицы Анастасии Стоцкой. Сама же исполнительница в этот момент находилась рядом с певцом и отреагировала на слова короля отечественной эстрады смехом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.