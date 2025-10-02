Умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин

На 52-м году жизни скончался актер и каскадер Сергей Рыбин, сообщили на его странице на портале «Кино-Театр. Ру». Информации о причинах смерти пока не поступало.

За свою карьеру Рыбин снялся примерно в трех десятках проектов, преимущественно в телевизионных сериалах. Среди них «Невский», «Марафон трех граций», «Война и мир», «Морские дьяволы». Также актер появился в эпизодических ролях в популярных проектах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Сергей Рыбин совмещал актерскую деятельность с каскадерской, выполняя сложные трюки и сцены боев, что делало его востребованным специалистом в российской киноиндустрии.

Ранее на 89-м году жизни скончалась народная артистка России Римма Белякова, сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Губернатор региона Роман Бусаргин выразил признательность Беляковой за ее значимый вклад в развитие культурной сферы и педагогическую работу в Саратовской области. В официальном сообщении подчеркнуто, что артистка активно занималась подготовкой новых поколений творческих специалистов, делясь с ними своим опытом и знаниями.

