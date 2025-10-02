Первые вагоны российского высокоскоростного поезда начнут собирать в 2026 году

Первые вагоны для российского высокоскоростного поезда начну собирать в начале 2026 года. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров.

«График разработки очень жесткий. Сварка первого вагона началась буквально в сентябре. 2 сентября был сварен первый шов, но мы планируем, что первые вагоны начнут именно собираться в начале следующего года», — сказал он.

Белозерову продемонстрировали образцы деталей для поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Глава РЖД отметил, что проект высокоскоростного поезда в стране развивается успешно — на данный момент выполнено уже более 20% необходимых испытаний.

В конце 2026 — начале 2027 годов начнутся испытания поезда. Сначала они будут проходить в Щербинке со скоростями до 250 километров в час, а потом выйдут на участок Крюково-Тверь, где скорость будет достигать 400 километров в час, сказал Белозеров. При этом проектирование и производство подвижного состава ведется на базе российских технологий. Белозеров добавил, что каждый элемент скоростного поезда уникален.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы детали строительства ВСМ Москва — Петербург. Сложность — в особенностях рельефа и геологии трассы: на участках есть болота. После запуска ВСМ время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит около двух часов. От Москвы до Твери можно будет доехать за 40 минут, а из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода — за полчаса. К тому же ВСМ позволит освободить существующую железнодорожную сеть для дополнительных грузовых перевозок.

