Токаев и Дуров обсудили ИИ и кибербезопасность на форуме в Астане

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 13 0

Компания основателя Теlеgrаm официально участвует в Astana Hub и ранее открыла офис в Казахстане.

Токаев и Дуров провели встречу на форуме

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан/akorda.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе международного форума Digital Bridge 2025 провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом сообщается на официальном сайте казахского лидера.

Темой встречи стали вопросы сотрудничества в области образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Президент Казахстана дал высокую оценку деятельности Telegram. Компания Павла Дурова официально участвует в Astana Hub и открыла офис в Казахстане, а также запустила AI-лаборатории в казахстанском технологическом центре AIem.Ai.

Основатель Telegram в беседе с Токаевым рассказал о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане. Предприниматель оценил условия, в которых обучаются 500 воспитанников учреждения, и лично поговорил с ребятами. Дуров является попечителем школы и выделил более 350 тысяч долларов на обучение 12 ее учеников.

