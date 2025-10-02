Неразделенная любовь: подросток насмерть сбил двух школьниц

Подросток насмерть сбил двух школьниц из-за неразделенной любви в США

Подросток из Нью-Джерси насмерть сбил двух 17-летних девушек, когда те ехали домой на велосипедах. Об этом сообщает People. Соседи рассказали, что одна из жертв была объектом преследования со стороны водителя, которому также 17 лет.

Погибших звали Мариа и Изабела. Они были близкими подругами. По словам местных жителей, подозреваемый преследовал одну из девушек несколько месяцев. Вероятно, вторая жертва — случайность. Отмечается, что школьница уведомила школу и полицию о нездоровом внимании в свою сторону за три месяца до трагедии.

Прокуратура округа и полиция уточнили, что после столкновения с автомобилем девушки погибли на месте. Подозреваемый продолжил движение. Он зацепил один из велосипедов и протащил его по асфальту.

Ранее в США мужчина на Chevrolet Suburban намеренно наехал на семью подростка. Жертвой стала юная девушка, которая скончалась на месте, а ее мать и отчим получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Причиной нападения стал отказ семьи удовлетворить непристойные требования водителя. По словам окружного прокурора Квинса Мелинды Кац, «подозреваемый подвергал жертву и ее мать грубым сексуальным домогательствам».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.