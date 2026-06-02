Представитель Кремля заявил, что путь к урегулированию возможен только через серьезные решения.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим будет отказываться от серьезных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если другая (украинская. — Прим. ред.) сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться», — уточнил официальный представитель Кремля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что удар по колледжу в Старобельске сменил парадигму конфликта на Украине. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев сознательно идет на бесчеловечные действия, совершая террористические акты в отношении мирного населения, в том числе детей.
Также 5-tv.ru писал о том, что Россия нанесла массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти действия стали ответом на теракты, совершенные Незалежной в отношении нашей страны.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что теракт в Старобельске был осознанным выбором Украины, который придал конфликту новое качество.
