Церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской началась в Москве

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Похоронят вдову поэта Андрея Вознесенского на Новодевичьем кладбище.

Похороны Зои Богуславской

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве началась церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей Зоей Богуславской. Об этом сообщило РИА Новости.

Прощание с литератором проходит в центре Вознесенского. Церемония завершится в 14:00 по московскому времени. Похоронят писательницу на Новодевичьем кладбище.

Сердце Богуславской остановилось 14 мая. Ей было 102 года.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924-го в Москве. В 1948 году стала студенткой театроведческого факультета ГИТИСа. А через четыре года поступила в аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР.

Она писала прозаические произведения, монографии и театроведческие работы. Также была редактором в издательстве «Советский писатель» и в киностудии «Мосфильм».

Женой Вознесенского Богуславская стала в 1964 году. Вместе они были до самой смерти поэта в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве простились с известным телеведущим, автором программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана недалеко от Большого театра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
Песков: СВО будет продолжаться, пока Украина отказывается от переговоров
13:17
Церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской началась в Москве
13:16
Песков заявил о постоянных контактах РФ и США по закрытым каналам
13:09
Песков рассказал, при каком условии СВО может завершиться до конца суток
12:59
Сошел с ума? Один из руководителей Disney создал ИИ-бота и считает его своим сыном
12:43
Песков указал на смену парадигмы конфликта на Украине после удара по Старобельску

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео