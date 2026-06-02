Трагедия в лесу: почему охотники застрелили подростка в Кемеровской области

В Кемеровской области расследуют гибель подростка при крайне странных обстоятельствах. В лесу его застрелили охотники и сразу уехали с места происшествия. Как такое могло случиться и кто понесет ответственность — разбирался корреспондент «Известий» Роман Смоляков.

«Все им завидовали. Даже родители в школе на последнем звонке. Как он на нее смотрит, как на друг друга. Вальс танцевали», — рассказала мама Руслана Гаус Ирина Афанасьева.

Ирина Афанасьева вспоминает последний звонок сына. 26 мая Руслан окончил школу. Он планировал продолжить учебу в академии МЧС, но через четыре дня был убит.

«Руслан — он такой общительный мальчишка. Частенько приходил к мужу. Что-то по мотоциклам: то как-то поставить, как это заменить», — поделилась соседка Руслана Гаус Светлана Толстова.

Тем вечером друзья втроем поехали кататься по полям на мотоциклах. В какой-то момент они увидели машину. Подумали, что это сотрудники ГИБДД, выключили фары и свернули с дороги. Но автомобиль подъехал к ним, а люди в машине начали светить фонарем.

«Руслан выглянул немного, на него свет попал, и он обратно, ну повернулся. И все. Второй раз выглядывает, и выстрел происходит. После выстрела говорят мне: выходи, выходи», — рассказал друг Руслана Гаус Максим Донсков.

Максим развернулся и побежал в лес. Оттуда ему было хорошо видно дорогу и автомобиль, из которого стреляли. По словам ребенка, примерно через пять минут машина быстро начала уезжать с места происшествия. Правда, люди, которые находились внутри, уже на следующий день вернулись к месту преступления — только уже в роли подозреваемых, чтобы рассказать, как произошло убийство.

— Поясните, куда мы прибыли?

— На место трагедии.

На кадрах оперативной съемки — Евгений Неверов. В ту ночь он находился в автомобиле вместе с двумя другими охотниками. Неверов объяснил: через тепловизор заметил силуэт возле дороги, подумал, что это животное, и сделал выстрел. Лишь спустя несколько минут мужчины осознают, что произошло, уедут с места происшествия, но позже самостоятельно пришли в полицию.

«По факту убийства семнадцатилетнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ», — сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Евгения Качесова.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 14 лет. Мама убитого Руслана намерена добиваться приговора не только для того, кто сделал выстрел, а для всех, кто был в машине.

