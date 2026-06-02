Дело в отношении исполнителя хита Gangnam Style передано в прокуратуру

Александра Якимчук
Певцу PSY может грозить наказание в виде лишения свободы.

В чем подозревают певца Psy

Фото: www.globallookpress.com/Jana Bp

Полиция Республики Корея передала в прокуратуру дело в отношении певца PSY (настоящее имя — Пак Чэ Сан). Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Артиста подозревают в нарушении законодательства о рецептурных препаратах. По данным правоохранительных органов, исполнитель с 2022-го по 2025 год принимал такие лекарства, как Xanax и Stilnox. Их нельзя употреблять без очной консультации у врача и получения от него рецепта для их приобретения.

Однако Пак не только не получал соответствующие документы лично на приеме у специалиста, но и отправлял за медикаментами других людей, например, своего менеджера.

Представители PSY заверили, что их сторона готова сотрудничать с прокуратурой. Помимо певца в деле фигурируют еще пять человек, в том числе врач и менеджер.

Препараты, которые принимал исполнитель хита Gangnam Style, назначают при нарушениях сна, тревожности и депрессии. В список веществ, отпускаемых только по рецепту, они попали потому, что вызывают привыкание.

За нарушения закона PSY грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год или штраф в размере десяти миллионов вон (около 480 тысяч рублей).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиции Сеула официально обратилось к прокуратуре с запросом на получение судебного ордера на задержание музыкального продюсера Бан Ши Хека — основателя южнокорейского бойз-бенда BTS.

Он подозревается в мошенничестве.

