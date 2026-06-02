«Открыли новую страницу преступлений»: Путин о теракте в Старобельске

Эфирная новость 46 0

Президент провел совещание в Кремле, посвященное трагедии в ЛНР.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Трагедию обсуждал накануне поздно вечером президент России Владимир Путин на совещании в Кремле. Речь шла о теракте в Старобельске, где в результате атаки украинских дронов погиб 21 человек.

Прежде всего говорили о помощи пострадавшим и тщательном расследовании всех обстоятельств. Президент назвал удар по колледжу тяжелейшим преступлением против детей и поручил отнестись с вниманием к каждому, кого коснулась эта беда. Что доложили главе государства и что уже известно следствию — узнал корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Еще не высохли слезы по погибшим детям в Старобельске, а украинские беспилотники атаковали город Геническ в Херсонской области. И снова разрушены дома мирных жителей, 11 человек пострадали, погиб ребенок.

«Ну что ж, похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшие преступления против детей-подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас, в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор», — заявил президент России Владимир Путин.

Терпение кончилось. Москва, Кремль. Президент принимает доклады о ситуации в Старобельске.

«Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложите о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым», — добавил Путин.

В Старобельске на месте теракта спасателей сменили следователи. Неопровержимые улики и доказательства террористического удара по спящим детям — в материалах уголовного дела.

«ВСУ, используя снаряженные взрывными устройствами не менее семи БПЛА, нанесли целенаправленные массированные точные удары по учебным корпусам общежития, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе несовершеннолетние», — заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Всех виновных и причастных к этому преступлению ждет неотвратимое возмездие.

«В качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины „Птицы Мадьяра“ Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди. Он уже осужден по уголовному делу», — сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

Циничность и жестокость киевского режима подчеркнул глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Спасательная операция длилась 45 часов. За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. И вот из докладов руководителя муниципалитета — демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом, то ли пугая, то ли… В общем, угроза была реальной, поэтому вынужденно спасательные работы останавливали», — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

ВСУ смогли разбить здание и оборвать жизни 21 ребенка, но сломить силу духа им не удалось. Вместе с выжившими студентами глава ЛНР принял решение восстановить учебное заведение.

— Вы, региональные власти, Леонид Иванович, хотели восстановить колледж?

— Мы должны восстановить его, потому что я абсолютно с вами целиком согласен: труд учителя — это самый сложный и, на мой взгляд, востребованный труд.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила, что в больницах остаются семеро раненых детей.

Владимир Путин назвал удары по колледжу тяжелейшим преступлением против детей и поручил с вниманием отнестись к каждому, кого коснулась эта трагедия.

С 2014 года ВСУ прицельно наносят удары по учебным заведениям. Статистика страшных преступлений зашкаливает. Киевскому режиму придется ответить за каждого погибшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
2 июн
Песков указал на смену парадигмы конфликта на Украине после удара по Старобельску
2 июн
Небензя показал в ООН фотографии погибших в результате теракта в Старобельске
2 июн
Виновные в атаке на Старобельск заочно приговорены к пожизненному заключению
1 июн
Небензя заявил, что Запад предпочел не заметить теракт ВСУ в Старобельске
1 июн
«Новое качество конфликта»: Путин о преступлениях ВСУ против детей и подростков
1 июн
Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию
1 июн
«Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска
1 июн
Путин: наказание виновным в ударе по колледжу в Старобельске будет неотвратимым
31 мая
Девять дней тишины: почему западные СМИ молчат о 21 погибшем ребенке в Старобельске
29 мая
Путин сделал заявление об ответном ударе по Киеву на атаку по Старобельску
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
В России стартовал период сдачи ОГЭ
14:59
Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ
14:53
Отдельный вид искусства: в Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ
14:45
Не болит до последнего: как быстро восстанавливается печень после отказа от алкоголя
14:33
ВСУ устроили опорный пункт в церкви
14:22
Лавров: Россия остается надежным поставщиком топлива для стран Юго-Восточной Азии

Сейчас читают

Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео