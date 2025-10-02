Мужчина устроил стрельбу в колледже из-за словесной перепалки со студентами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Пуля поразила молодую девушку.

Стрельба в учебном заведении

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Barros

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Колумбии произошла трагедия: 21-летняя Айянна Уильямс была смертельно ранена в результате стрельбы в колдедже. Об этом сообщает People.

Вместе с ней пострадали еще двое взрослых. Они получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

«Следователи установили, что стрелок вступил в словесную перепалку в районе Девятой улицы и Бродвея и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону людей, с которыми он был в ссоре», — заявили в полицейском управлении Колумбии.

Нападавшим оказался 23-летний Мисаэль Коваррубиас. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении первой степени, вооруженных преступных действиях и незаконном использовании оружия. Он был арестован вскоре после происшествия и содержится в тюрьме округа Бун без права на залог.

Айянна Уильямс была студенткой старших курсов колледжа Стивенса. Она училась на медсестру и играла в волейбольной команде. После смерти девушка стала донором органов, воплотив таким образом свое желание помогать другим. В кампусе колледжа прошли мероприятия в ее память, а волейбольная команда отложила матч.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
«Воевал достойно»: Путин про сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса на СВО
21:43
В школе Луганска открыли парту героя в память о Александре Федорчаке
21:41
«Считаю своим другом»: Путин рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
21:35
Путин назвал пиратством захват Францией танкера в нейтральных водах
21:27
Путин рассказал об утреннем кофе с экс-премьером Британии Блэром
21:26
Привлекли вертолет и беспилотники: как ищут пропавшую в сибирской тайге семью

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео