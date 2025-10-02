Мужчина устроил стрельбу в колледже из-за словесной перепалки со студентами

В Колумбии произошла трагедия: 21-летняя Айянна Уильямс была смертельно ранена в результате стрельбы в колдедже. Об этом сообщает People.

Вместе с ней пострадали еще двое взрослых. Они получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

«Следователи установили, что стрелок вступил в словесную перепалку в районе Девятой улицы и Бродвея и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону людей, с которыми он был в ссоре», — заявили в полицейском управлении Колумбии.

Нападавшим оказался 23-летний Мисаэль Коваррубиас. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении первой степени, вооруженных преступных действиях и незаконном использовании оружия. Он был арестован вскоре после происшествия и содержится в тюрьме округа Бун без права на залог.

Айянна Уильямс была студенткой старших курсов колледжа Стивенса. Она училась на медсестру и играла в волейбольной команде. После смерти девушка стала донором органов, воплотив таким образом свое желание помогать другим. В кампусе колледжа прошли мероприятия в ее память, а волейбольная команда отложила матч.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.