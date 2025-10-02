Мужчина убил девушку и замуровал ее тело в стене

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Власти называют это преступление «душераздирающим, бессмысленным актом насилия».

Пропавшую женщину нашли мертвой на скрытом чердаке

Фото: 5-tv.ru

Пропавшую женщину нашли мертвой на скрытом чердаке в США

В США тело 28-летней Рении Льюис, которая пропала без вести 28 сентября, было найдено на скрытом чердаке в доме жилого блока. Подозреваемым оказался 41-летний Дуглас Ирвин Шоу, который был арестован по подозрению в убийстве. Об этом сообщает People.

Тело девушки было спрятано в своеобразном тайнике за стеной.

«Мы все пришли искать ее, не зная, что она исчезла здесь», — рассказала мать Льюис, Тери.

Первоначальные поиски привели полицию к дому на 14-й улице. Там был проведен поверхностный обыск, в ходе которого пропавшая не была обнаружена. На следующий день детективы вернулись с ордером и нашли скрытый вход на чердак. Там они и нашли останки девушки.

После ареста Шоу признался в совершенном преступлении. Он был помещен в тюрьму округа Солано. Власти отметили, что это был «душераздирающий, бессмысленный акт насилия».

Следствие продолжается, полиция призывает жителей сообщать любую информацию. Семья Льюис выражает горечь и скорбь, а власти подчеркнули профессионализм офицеров, которые раскрыли это дело и обеспечили арест подозреваемого.

