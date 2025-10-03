Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выдвинул предложение «коалиции желающих» стать «коалицией платящих», чтобы не возникала необходимость конфисковывать российские активы. Об этом сообщил Euronews.

По словам политика, члены коалиции во главе с Францией и Великобританией должны сами вкладывать деньги в поддержку Украины.

«Вы должны вкладывать свои деньги в то, что говорите», — заявил политик.

Также бельгийский премьер-министр призвал Европейскую комиссию (ЕК) и все страны Евросоюза (ЕС) предоставить гарантии, прежде чем использовать замороженные активы России для выдачи кредита Киеву. Барт Де Вевер также добавил, что это план, который может столкнуться с проблемами в условиях международного права.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз пытается согласовать план по передаче Киеву российских активов. Единства в этом вопросе нет. Некоторые из союзников вообще опасаются массового оттока инвесторов из еврозоны и последующего кризиса.

